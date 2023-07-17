Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершились съёмки 14-го сезона «Доктора Кто»

Завершились съёмки 14-го сезона «Доктора Кто»
Комментарии

Шоураннер 14-го сезона «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис в социальных сетях сообщил о том, что съёмочный процесс проекта подошёл к концу. Производство стартовало ещё в конце 2022 года, но столкнулось с проблемами, поэтому завершилось только сейчас.

Напомним, играть Доктора в новом сезоне будет звезда «Полового созревания» Шути Гатва. Ранее шоураннер говорил, что Гатва отлично подходит на эту роль и блестяще с ней справляется.

«Доктор Кто» вернётся в ноябре 2023 года, когда выйдут три специальных эпизода на 60-летие сериала. К роли Доктора вернётся Дэвид Теннант.

Ожидается, что 14-й сезон с Шути Гатвой в главной роли дебютирует в 2024 году. Точных дат пока нет, но их озвучат позже. Вероятно, к концу этого года.

Материалы по теме
Шути Гатва проговорился, что сыграет минимум в двух сезонах «Доктора Кто»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023