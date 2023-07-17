Завершились съёмки 14-го сезона «Доктора Кто»
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Шоураннер 14-го сезона «Доктора Кто» Рассел Т. Дэвис в социальных сетях сообщил о том, что съёмочный процесс проекта подошёл к концу. Производство стартовало ещё в конце 2022 года, но столкнулось с проблемами, поэтому завершилось только сейчас.
Напомним, играть Доктора в новом сезоне будет звезда «Полового созревания» Шути Гатва. Ранее шоураннер говорил, что Гатва отлично подходит на эту роль и блестяще с ней справляется.
«Доктор Кто» вернётся в ноябре 2023 года, когда выйдут три специальных эпизода на 60-летие сериала. К роли Доктора вернётся Дэвид Теннант.
Ожидается, что 14-й сезон с Шути Гатвой в главной роли дебютирует в 2024 году. Точных дат пока нет, но их озвучат позже. Вероятно, к концу этого года.
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