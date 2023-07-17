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«Как поживаете?» Хаяо Миядзаки вызвал восторг у критиков и обогнал по сборам «Твоё имя»

Японские кинокритики высоко оценили новый мультфильм «Как поживаете?» от Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli.

Аниме получило общую оценку «А», особенно эксперты выделили графику и темы, поднятые в ходе сюжета. Правда, сама история мальчика, потерявшего отца, показалась специалистам предсказуемой и заслужила лишь «B+».

При этом рецензент Ричард Эйзенбайс с восторгом отмечает, что сюжет выглядит единственным слабым местом мультфильма.

Что непредсказуемо, так это всё остальное. Мир, по которому путешествует главный герой, не похож ни на один их тех, что мы видели ранее — даже в других подобных фильмах Миядзаки! От океанов с чудовищными рыбами до городов, полных попугаев-людоедов — никогда не знаешь, куда поведёт нас фильм дальше.

Журналист BBC Мэтт Шлей также выделяет графику в мультфильме, обращая внимание на высокий класс аниматоров Ghibi.

Фильм полон фирменных навязчивых идей, причуд и проблемных тем, которые мы привыкли видеть от Миядзаки. Все эти необычные вещи в «Как поживаете?» в основном нарисованы от руки, при этом двигаются плавно и с ощущением веса, что отличает работу мастера-аниматора.

Высоких показателей достигли и сборы картины — пока фильм вышел только в японских кинотеатрах, но за первый уикенд уже заработал более более 1,8 млрд йен (1,1 млрд рублей). Для сравнения, «Твоё имя» за тот же срок собрал 1,2 млрд йен, «Дитя погоды» — 1,64 млрд.