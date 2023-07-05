Мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в онлайне в России

Компания «Русский Репортаж» объявила, что новый мультфильм Хаяо Миядзаки и его студии Ghibli «Как поживаете?» официально выйдет в онлайне в России. Эксклюзивным партнёром выступил «Кинопоиск», где и состоится цифровая премьера через некоторое время после релиза в кинотеатрах. О точных сроках сообщат позже.
Аниме «Как поживаете?» расскажет историю мальчика из Японии, который в раннем возрасте теряет отца и живёт со своим дядей вплоть до совершеннолетия. Хаяо Миядзаки посвятил картину собственному внуку.
Как отметили в Ghibli, «Как поживаете?» — крупнейший и самый масштабный проект студии. Кроме того, он должен стать последним мультфильмом Хаяо Миядзаки, которому в этом году исполнилось 82 года.
У «Как поживаете?» не будет трейлеров и промокадров вплоть до релиза в Японии 14 июля. Авторы хотят сохранить всю прелесть картины в тайне.
- 5 июля 2023
-
11:12
-
10:54
-
10:43
-
10:33
-
10:11
-
09:51
-
09:00
-
08:15
-
07:44
-
07:04
-
06:35
- 4 июля 2023
-
21:15
-
21:11
-
20:36
-
19:45
-
19:21
-
18:59
-
18:41
-
17:56
-
17:38
-
17:20
-
16:57
-
16:23
-
15:59
-
15:49
-
15:26
-
15:26
-
14:47
-
14:02
-
13:34
-
13:03
-
12:57
-
12:31
-
12:21
-
11:45