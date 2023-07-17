Take-Two закрыла настоящий ресторан Cluckin' Bell из GTA: San Andreas

Прошлым летом на Comic-Con 2022 компания BoyWorldWide создала настоящий Cluckin' Bell — ресторан быстрого питания из GTA: San Andreas с логотипом звенящего колокольчика. В течение нескольких дней посетители могли заказать блюда Hot Cock, Little Pecker, 6i9 Cock, а также напиток Sprunk.

Спустя год издательство Take-Two, владеющее студией Rockstar Games, пригрозило судом BoyWorldWide и потребовало не проводить повторную инсталляцию. Владельцы ресторана как раз хотели открыть новое заведение на грядущем Comic-Con 2023 в стилистике GTA — Burger Shot — однако этому, кажется не суждено быть.

В ближайшее время BoyWorldWide проведёт ребрендинг, превратив Cluckin' Bell в Dont Cluckin Tell. Судя по всему, авторам придётся отказаться от брендированной еды и напитков из серии GTA, а также не использовать плакат с напоминанием не обслуживать Тревора Филлипса — одного из главных героев GTA 5.

Возможно, закрытие инсталляции связано с тем, что Take-Two планирует создать собственный бренд заведений из вселенной Grand Theft Auto. Однако не стоит исключать и того, что издательство просто решило защитить свою интеллектуальную собственность.

Форма сотрудников Cluckin Bell Фото: BOYWORLDWIDE