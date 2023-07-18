В Google появилась яркая реклама фильма «Барби»
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В Сети обратили внимание, что в Google появилась реклама фильма «Барби». Если вбить в поисковике главных актёров фильма, режиссёра или название самого фильма, то можно увидеть, как страница приобретает розовый оттенок. Также появляются небольшие розовые салюты.
Это происходит, если попробовать найти в Google Райана Гослинга, Марго Робби, постановщика картины Грету Гервиг и сам фильм «Барби». При поиске других актёров подобного эффекта нет.
Фото: Google
«Барби» выйдет 21 июля, в один день с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана, но официальной премьеры в России не будет.
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