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В Google появилась яркая реклама фильма «Барби»

В Google появилась яркая реклама фильма «Барби»
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В Сети обратили внимание, что в Google появилась реклама фильма «Барби». Если вбить в поисковике главных актёров фильма, режиссёра или название самого фильма, то можно увидеть, как страница приобретает розовый оттенок. Также появляются небольшие розовые салюты.

Это происходит, если попробовать найти в Google Райана Гослинга, Марго Робби, постановщика картины Грету Гервиг и сам фильм «Барби». При поиске других актёров подобного эффекта нет.

Фото: Google

«Барби» выйдет 21 июля, в один день с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана, но официальной премьеры в России не будет.

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