В файлах World of Warcraft нашли босса с отсылками к Fortnite — его могут ввести в 10.1.7
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Игроки в World of Warcraft нашли в файлах тестового билда версии 10.1.7 нового босса, который обладает рядом способностей, напоминающих механики Fortnite.
Среди прочего он умеет быстро строить башню, чтобы оказаться выше, может заставить всех вокруг танцевать с помощью «Диско-бомбы», а также наносить урон с помощью бури и восстанавливать здоровье напитком Glug Jug.
Моделька The Renegade Looter, к которой относится описание данных способностей, также визуально напоминает скин Renegade Raider из Fortnite.
Дата релиза обновления 10.1.7 для World of Warcraft пока неизвестна.
В марте появилась информация, что популярная игра может перестать получать обновления, поскольку многие талантливые разработчики покидают команду.
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