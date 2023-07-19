В России подорожали ключи и капсулы в CS:GO

19 июля Valve повысила стоимость ключей для кейсов и капсул со стикерами в CS:GO. Сообщение об этом появилось прямо в главном меню игры.

Подорожание коснулось целого ряда стран, включая Россию. Разработчики заявили, что это произошло из-за падения курсов валют к доллару. Так, ключи для кейсов в России теперь стоят 225 рублей (вместо 204 рублей), а одна капсула со стикерами обойдётся в 90 рублей (вместо 81 рубля).

Это уже второе повышение цен на ключи и капсулы в России в 2023 году. Ранее Valve уже подняла цены на внутриигровые предметы в Counter-Strike: Global Offensive в апреле: тогда стоимость выросла примерно на 12% по той же причине.

Сейчас Valve продолжает работу над Counter-Strike 2, выход которой должен состояться летом. В новинку перейдут все скины и предметы из CS:GO.