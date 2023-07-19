В России подорожали ключи и капсулы в CS:GO

19 июля Valve повысила стоимость ключей для кейсов и капсул со стикерами в CS:GO. Сообщение об этом появилось прямо в главном меню игры.
Подорожание коснулось целого ряда стран, включая Россию. Разработчики заявили, что это произошло из-за падения курсов валют к доллару. Так, ключи для кейсов в России теперь стоят 225 рублей (вместо 204 рублей), а одна капсула со стикерами обойдётся в 90 рублей (вместо 81 рубля).
Это уже второе повышение цен на ключи и капсулы в России в 2023 году. Ранее Valve уже подняла цены на внутриигровые предметы в Counter-Strike: Global Offensive в апреле: тогда стоимость выросла примерно на 12% по той же причине.
Сейчас Valve продолжает работу над Counter-Strike 2, выход которой должен состояться летом. В новинку перейдут все скины и предметы из CS:GO.
- 19 июля 2023
-
18:41
-
18:16
-
17:52
-
17:33
-
17:12
-
16:45
-
16:22
-
16:13
-
15:53
-
15:53
-
15:23
-
14:54
-
14:23
-
14:09
-
13:56
-
13:26
-
12:55
-
12:55
-
12:28
-
12:19
-
11:35
-
11:09
-
11:00
-
10:28
-
09:40
-
09:05
-
08:30
-
07:50
-
07:10
-
06:35
- 18 июля 2023
-
21:22
-
21:08
-
20:45
-
20:13
-
19:39