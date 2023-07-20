«Немного взбешён»: звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон — о том, что его не позвали в «Барби»

Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон в социальных сетях решил прицепиться к обсуждаемому фильму «Барби» и опубликовал фото, на одной половине которого поместил Драко Малфоя, а на другой — Райана Гослинга в образе Кена.

Также Фелтон в шутку сообщил о том, что Warner Bros. так и не перезвонила ему, хотя он претендовал на роль Кена вместо Гослинга.

Немного взбешён тем, что мне так и не перезвонили.

Фото: Соцсети Тома Фелтона

Скорее всего, актёр просто пошутил, поскольку в различных интервью Марго Робби и режиссёр «Барби» Грета Гервиг говорили, что единственным, кто рассматривался на роль Кена, был именно Райан Гослинг. В образе персонажа актриса и постановщица видели только его.

«Барби» выйдет в мировой прокат уже завтра, но в России фильм официально не покажут.