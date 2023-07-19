Критики в полном восторге от фильма «Барби»

Прошедшей ночью появились полноценные рецензии фильма «Барби». Если ранее критики поделились первыми впечатлениями, то сейчас фильм разобрали более детально и уделили время его деталям. Судя по всему, картина получилась действительно достойной — об этом говорят оценки.

На сайте Rotten Tomatoes у ленты 88% свежести на основе 84 рецензий. На Metacritic лента собрала 81 балл на основе 47 рецензий. Подобные результаты очень высокие.

Фото: Rotten Tomatoes

В основном восторженные отзывы на фильм приходятся именно на то, что он постоянно переворачивает ожидания с ног на голову. Если вы ждали от картины одно, то она преподнесёт вам совершенно другое. Также хвалят актёрскую игру Марго Робби и Райана Гослинга.

В умелых руках Греты Гервиг даже фильм об одной из самых популярных игрушек всех времён выходит за рамки ожиданий почти всегда. «Барби» — её главный шедевр, ослепительная мечта, которая затронет души всех, кто её увидит.

Что действительно делает эту комедию привлекательной, так это звёздные актёры, начиная с главной роли. Это самый смешной актёрский состав, который я видел за последнее время.

Это вдумчивый, забавный фильм, который показывает то, что Барби важна для людей, и в нём утверждается, что Барби — как и люди — совершает ошибки, но в любом случае она довольно хороша.

Премьера «Барби» состоится 21 июля, но не в России.