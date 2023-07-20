Актёр Джон Бойега назвал худший фильм в новой трилогии «Звёздных войн»

Недавно актёр Джон Бойега принял участие в шоу Hot Ones Truth or Dab: Rapid Fire. Ведущие попросили исполнителя роли Финна составить рейтинг худших фильмов в трилогии сиквелов «Звёздных войн».
По мнению звезды, «Пробуждение силы» (7 эпизод) – лучший фильм. Второе место занимает «Скайуокер. Восход» (9 эпизод), а третье – «Последние джедаи» (8 эпизод). Ранее Бойега говорил, что оказался расстроен трилогией сиквелов. Актёра не устроило, что его чернокожего персонажа оттеснили на второй план в пользу белых героев.
На данный момент Disney работает над следующим фильмами во вселенной, однако участие в них Джона Бойеги крайне маловероятно. Один из них снимет Шармин Обаид-Чиной («Мисс Марвел»). Картина расскажет о становлении нового Ордена Джедаев спустя 15 лет после событий девятого эпизода «Скайуокер. Восход».
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