Зак Снайдер хотел снять «Звёздные войны» с рейтингом для взрослых, но ему не позволили

Режиссёр Зак Снайдер рассказал в интервью Empire, что планировал сделать свой фильм по «Звёздным войнам» взрослым. По словам постановщика, такая идея сразу была обречена на провал, но ему самому она нравилась.

Снайдер отметил, что, с одной стороны, рад такому раскладу, поскольку все идеи он удачно поместил в фильм «Мятежная луна».

Это было как «Семь самураев» в космосе. Я знаю, что сам Джордж Лукас тоже во многом вдохновлялся картинами Акиры Куросавы. Я не хотел работать с уже известными персонажами франшизы, я хотел сделать что-то своё и со взрослым рейтингом. Это была почти безнадёжная идея. Я знаю, что просил слишком много.

Фильм «Мятежная луна» выйдет 22 декабря на Netflix. После премьеры Зак Снайдер и его команда планируют развивать франшизу в различных направлениях.