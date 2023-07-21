Проблемы в личной жизни, Крейвен и симбиот — раскрыта завязка «Человека-паука 2»

Прошедшей ночью Insomniac Games опубликовала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2». Вместе с роликом в блоге PlayStation появился пост, который раскрывает новые подробности истории.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат SIE.
В начале игры Питер Паркер и Майлз Моралес оказываются на пике своей супергеройской карьеры. Однако личная жизнь героев начинает трещать по швам.
У Питера нет денег, чтобы оплачивать ипотеку за дом тёти Мэй, но не может продать его из-за памяти о ней. ЭмДжей хочет помочь герою, однако не может из-за проблем на работе. Майлз разрывается между ролью Человека-паука и поступлением в колледж.
Вдобавок к этому в Нью-Йорке объявляется Крейвен со своими людьми. Злодей на что-то охотится, но его мотив главным героям неизвестен. Питер и ЭмДжей начинают расследовать деятельность Крейвена, однако городу начинает угрожать ещё одна опасность — симбиот.
«Человек-паук» выйдет 20 октября только на PS5. Предварительные заказы в PS Store уже открыты. Тайтл выйдет с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.
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