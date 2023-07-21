Сравнение игр «Человек-паук» и «Человек-паук 2»

Вчера Sony опубликовала сюжетный трейлер игры «Человек-паук 2», а пару часов назад автор канала ElAnalistaDeBits выложил видео, в котором сравнил некоторые фрагменты из трейлера второй части с оригиналом 2018 года.

В первую очередь в глаза сильно бросается изменение внешности Мэри Джейн. Также по сравнению с первой частью похорошел и сам Питер. У Майлза Моралеса во второй части обновили причёску, сама модель тоже стала выглядеть качественнее.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат ElAnalistaDeBits, Sony

Игра «Человек-паук» выйдет 20 октября только на PS5. Предварительные заказы в PS Store уже открыты. Тайтл выйдет с полной поддержкой русского языка, включая озвучку.