В Star Wars Outlaws могут добавить механику готовки пищи в стиле The Legend of Zelda

Креативный директор студии Massive Джулиан Герити раскрыл новые детали Star Wars Outlaws. Разработчик обсудил в том числе луну Тошару — новую локацию, придуманную эксклюзивно для будущего проекта.
По словам Герити, на этом космическом объекте игроков ждут сразу два сюрприза. Первый — мощный противник, близкий к лягушкам. Второй — некая механика, связанная с приготовлением пищи.
Есть пара сюрпризов, которые я не хочу спойлерить. На Тошаре есть особый хищник, который невероятно крут. Так что если боитесь лягушек, возможно, эта игра не для вас. Ничего страшного, это большая редкость. Второй момент — еда невероятно важна для мира «Звездных войн». И если вы любите еду и открывать для себя инопланетные блюда, наша игра будет для вас захватывающим опытом.
Возможно, под важностью еды для «Звёздных войн» Герити подразумевает отдельные механики с приготовлением пищи. Подобные элементы используются в том числе в последних играх серии The Legend of Zelda: готовка из разных ингредиентов приносит главному герою множество самых разных бонусов.
Релиз Star Wars Outlaws, большого космического приключения от авторов The Division, состоится в 2024 году.
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