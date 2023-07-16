Планеты в Star Wars Outlaws будут размером с две-три зоны из Assassin's Creed Odyssey

Творческий директор игры Star Wars Outlaws Джулиан Гэрети поделился новыми подробностями большого экшен-приключения по вселенной «Звёздных войн». Как сообщил разработчик, одна планета в новом проекте будет сопоставима по размерам с двумя или тремя зонами из Assassin's Creed Odyssey. Судя по средним размерам зон в «Одиссее», мир будущего проекта будет гигантским.

Средняя по размеру зона в Assassin's Creed Odyssey Фото: Ubisoft

Как отметил Гэрети, планеты в Outlaws будет достаточно большими, чтобы передвижение по ним всегда ощущалось как настоящее приключение. При этом все небесные тела сотрудники Massive создавали вручную, не используя процедурную генерацию. Это выгодно отличает будущий проект Ubisoft от грядущей Starfield, в которой будет около 1000 планет, большая часть из которых создана с помощью автоматических систем.

Разработчик подтвердил, что игроки не смогут свободно летать на корабле прямо над поверхностью планеты. Посадка будет происходить исключительно в конкретных местах, после чего героиня сможет пересесть на свой спидербайк и исследовать местность.

Релиз Star Wars Outlaws, большого космического приключения от авторов The Division, состоится в 2024 году.