Вышел финальный эпизод сериала «Секретное вторжение»
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21 июня стартовал сериал «Секретное вторжение», а сегодня вышел финальный эпизод шоу. В общем проект получил шесть серий. Второй сезон пока что не планируется.
Предполагалось, что «Секретное вторжение» станет одним из лучших сериалов Marvel Studios наравне с первым сезоном «Локи», но что-то пошло не так, и проект не оценили так высоко, как этого бы хотелось Disney. И это несмотря на то, что в проекте сыграли звёзды Голливуда: Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк, Бен Мендельсон и другие.
Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».
Посмотреть шоу можно в Disney+, но сервис не работает в России.
Наши впечатления от сериала
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