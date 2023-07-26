Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел финальный эпизод сериала «Секретное вторжение»

Вышел финальный эпизод сериала «Секретное вторжение»
Комментарии

21 июня стартовал сериал «Секретное вторжение», а сегодня вышел финальный эпизод шоу. В общем проект получил шесть серий. Второй сезон пока что не планируется.

Предполагалось, что «Секретное вторжение» станет одним из лучших сериалов Marvel Studios наравне с первым сезоном «Локи», но что-то пошло не так, и проект не оценили так высоко, как этого бы хотелось Disney. И это несмотря на то, что в проекте сыграли звёзды Голливуда: Сэмюэл Л. Джексон, Эмилия Кларк, Бен Мендельсон и другие.

Сюжет проекта посвящён тому, как инопланетные существа скруллы, меняющие облик, пытаются вторгнуться на Землю, а мешать им будут Ник Фьюри и другие агенты организации «Щ.И.Т.».

Посмотреть шоу можно в Disney+, но сервис не работает в России.

Наши впечатления от сериала
«Секретное вторжение» — провал, получился один из худших сериалов Marvel
Live
«Секретное вторжение» — провал, получился один из худших сериалов Marvel
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023