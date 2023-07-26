Activision показала постеры пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone

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Компания Activision опубликовала в своём «твиттере» постеры пятого сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone. На одном из них изображён персонаж Филипп Грейвс из сюжетной кампании — его добавят в мультиплеер в качестве оперативника.

Следующий сезон должен привнести новый боевой пропуск, оружие, персонажей и кучу другого контента. Подробности разработчики должны раскрыть в ближайшее время.

Запуск пятого сезона в Call of Duty: Modern Warfare 2 и Warzone состоится 2 августа.

Фото: GamingBolt

На данный момент Slegdehammer Games активно готовится к анонсу следующей игры в серии Call of Duty — Modern Warfare 3. Аккурат к предстоящему событию студия обновила обложку своего профиля в «Твиттере».

Третья буква «E» в слове Slegdehammer выделена красным цветом и напоминает римскую цифру три. Полноценный релиз шутера должен состояться на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.

Во время пятого сезона пройдёт событие с анонсом Call of Duty: Modern Warfare 3

Постеры

Фото: Activision

Фото: Activision