Цвет настроения красный: утёк логотип Call of Duty: Modern Warfare 3

Пользователь Twitter под ником algebra_sloth опубликовал фотографии промо-материалов грядущей Call of Duty: Modern Warfare 3. Исходя из них, шутер ждёт коллаборация с производителем энергетических напитков Monster Energy.
Ранее инсайдеры сообщали, что основной цвет будущей игры сменится с зелёного на красный — произошедшая утечка подтверждает слова информаторов. Согласно слухам, игра выступит прямым продолжением вышедшей в 2022 году Call of Duty: Modern Warfare 2 от Infinity Ward.
Фото: algebra_sloth
Фото: algebra_sloth
Ожидается, что Activision анонсирует Call of Duty: Modern Warfare 3 в августе, а полноценный релиз состоится на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.
Также перед релизом, как оно обычно и бывает, пройдет несколько сессий бета-тестирования мультиплеера. Первый сезон разработчики должны запустить в декабре.
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