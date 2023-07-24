Цвет настроения красный: утёк логотип Call of Duty: Modern Warfare 3

Пользователь Twitter под ником algebra_sloth опубликовал фотографии промо-материалов грядущей Call of Duty: Modern Warfare 3. Исходя из них, шутер ждёт коллаборация с производителем энергетических напитков Monster Energy.

Ранее инсайдеры сообщали, что основной цвет будущей игры сменится с зелёного на красный — произошедшая утечка подтверждает слова информаторов. Согласно слухам, игра выступит прямым продолжением вышедшей в 2022 году Call of Duty: Modern Warfare 2 от Infinity Ward.

Фото: algebra_sloth

Фото: algebra_sloth

Ожидается, что Activision анонсирует Call of Duty: Modern Warfare 3 в августе, а полноценный релиз состоится на всех стационарных консолях и ПК 10 ноября этого года.

Также перед релизом, как оно обычно и бывает, пройдет несколько сессий бета-тестирования мультиплеера. Первый сезон разработчики должны запустить в декабре.