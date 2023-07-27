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Выход Life by You, аналога The Sims от Paradox, отложили до марта 2024 года

Paradox опубликовала на YouTube-канале симулятора жизни Life by You новый ролик. В нём генеральный менеджер студии Род Хамбл сообщил, что выпуск игры в ранний доступ переносится на 5 марта 2024 года.

Ранее датой выхода игры называлось 12 сентября 2023 года. По словам менеджера, благодаря дополнительным нескольким месяцам команда сможет привнести в Life by You ряд улучшений.

Видео доступно на YouTube-канале Life by You. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

К примеру, Paradox собирается улучшить графику, освещение, анимации и добавить новые модели персонажей. Помимо этого, разработчики переработают интерфейс, доработают геймплейные механики и расширят инструментарий для создания модификаций.

У Life by You есть страницы в Steam и Epic Games Store. В последнем игру уже можно предзаказать за 1300 рублей.