В турецком PS Store массово повысили цены на игры для PS4 и PS5

Прошедшей ночью компания Sony подкорректировала стоимость игр в турецком регионе PS Store. Цена некоторых из них возросла почти в два раза.

Подорожание коснулось только вышедших игр. Увеличение цен на предзаказы пока замечено не было.

Atomic Heart — 2199 лир (было 1200 лир)

Disco Elysium — 719 лир (было 379 лир)

Remnant 2 — 899 лир (было 499 лир)

Final Fantasy 16 — 1499 лир (было 799 лир)

Resident Evil 4 Remake — 1599 лир (было 849 лир)g

Street Fighter 6 — 1599 лир (было 849 лир)

GTA V — 1299 лир (было 599 лир)

The Callisto Protocol — 1299 лир (было 699 лир)

High on Life — 1079 лир (было 599 лир)

Примечательно, что после изменений базовое издание Atomic Heart стало дороже расширенных. Sony не раскрывает, с чем связано повышение цен.