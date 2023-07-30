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В турецком PS Store массово повысили цены на игры для PS4 и PS5

В турецком PS Store массово повысили цены на игры для PS4 и PS5
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Прошедшей ночью компания Sony подкорректировала стоимость игр в турецком регионе PS Store. Цена некоторых из них возросла почти в два раза.

Подорожание коснулось только вышедших игр. Увеличение цен на предзаказы пока замечено не было.

  • Atomic Heart — 2199 лир (было 1200 лир)
  • Disco Elysium — 719 лир (было 379 лир)
  • Remnant 2 — 899 лир (было 499 лир)
  • Final Fantasy 16 — 1499 лир (было 799 лир)
  • Resident Evil 4 Remake — 1599 лир (было 849 лир)g
  • Street Fighter 6 — 1599 лир (было 849 лир)
  • GTA V — 1299 лир (было 599 лир)
  • The Callisto Protocol — 1299 лир (было 699 лир)
  • High on Life — 1079 лир (было 599 лир)

Примечательно, что после изменений базовое издание Atomic Heart стало дороже расширенных. Sony не раскрывает, с чем связано повышение цен.

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