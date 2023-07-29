Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Sony и Bandai Namco подняли цену своих игр в ряде регионов Steam

Прошедшей ночью компания Sony подняла цену своих игр в некоторых регионах Steam. Ситуация коснулась Турции и Казахстана.

В некоторых случаях стоимость проектов повысилась на 80-173%.

«Человек-Паук: Майлз Моралес» — 899 лир (было 499 лир)

«Человек-Паук» — 1099 лир (было 499 лир)

Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 899 лир (было 499 лир)

Returnal - 1099 лир (было 599 лир)

Sackboy: A Big Adventure - 1099 лир (было 599 лир)

God of War - 899 лир (было 329 лир)

Days Gone - 899 лир (было 329 лир)

Horizon Zero Dawn - 899 лир (было 329 лир)

Sony не раскрывает, с чем связано повышение цен. Также непонятно, собирается ли японская компания проделывать подобное и для российских геймеров.

Издательство Bandai Namco тоже решило подкорректировать региональную стоимость своих игр. К примеру, в России, Турции и Аргентине резко подорожали первые две части Dark Souls почти на 50%.

Dark Souls: Remastered - 2399 рублей (было 1599 рублей)

Dark Souls II: Scholar of the First Sin - 2399 рублей (было 1599 рублей)