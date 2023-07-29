Sony и Bandai Namco подняли цену своих игр в ряде регионов Steam
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Прошедшей ночью компания Sony подняла цену своих игр в некоторых регионах Steam. Ситуация коснулась Турции и Казахстана.
В некоторых случаях стоимость проектов повысилась на 80-173%.
- «Человек-Паук: Майлз Моралес» — 899 лир (было 499 лир)
- «Человек-Паук» — 1099 лир (было 499 лир)
- Uncharted: Legacy of Thieves Collection - 899 лир (было 499 лир)
- Returnal - 1099 лир (было 599 лир)
- Sackboy: A Big Adventure - 1099 лир (было 599 лир)
- God of War - 899 лир (было 329 лир)
- Days Gone - 899 лир (было 329 лир)
- Horizon Zero Dawn - 899 лир (было 329 лир)
Sony не раскрывает, с чем связано повышение цен. Также непонятно, собирается ли японская компания проделывать подобное и для российских геймеров.
Издательство Bandai Namco тоже решило подкорректировать региональную стоимость своих игр. К примеру, в России, Турции и Аргентине резко подорожали первые две части Dark Souls почти на 50%.
- Dark Souls: Remastered - 2399 рублей (было 1599 рублей)
- Dark Souls II: Scholar of the First Sin - 2399 рублей (было 1599 рублей)
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