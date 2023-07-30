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На полное прохождение Assassin's Creed Mirage уйдёт около 30 часов

Недавно ведущий продюсер Assassin's Creed Mirage Фабиан Саломо дал интервью французскому блогеру Жюльену Шиезу. В ходе него разработчик заявил, что в рамках закрытых тестирований на прохождение игры уходит 20-24 часа.

Видео доступно на YouTube-канале Julien Chièze. Права на видео принадлежат Julien Chièze.

Для завершения Assassin's Creed Mirage со всеми побочными активностями геймерам потребуется 25-30 часов. Если двигаться только по основной сюжетной линии, то прохождение займёт не больше 20 часов.

Исходя из слов Саломо, Assassin's Creed Mirage действительно станет менее масштабной, чем предыдущие игры серии. Для сравнения, на прохождение Assassin's Creed Valhalla геймерам требуется в среднем 60 часов.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на ПК и консолях. В проекте будут официальные русские субтитры.