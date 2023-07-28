Россиянин Miposhka вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира

Россиянин Ярослав Miposhka Найдёнов вошёл в топ-10 самых богатых киберспортсменов мира по ходу выступлениz на Riyadh Masters 2023 в составе Team Spirit. Команда гарантировала себе место в тройке лучших на турнире в Эр-Рияде и заработает минимум $ 1,7 млн – по $ 340 тыс. каждому.
Таким образом, общий заработок Найдёнова за карьеру составит примерно $ 4,597 млн. Это позволило игроку в Dota 2 подняться на десятую строчку в рейтинге самых богатых киберспортсменов согласно данным портала Esportsearnings.
Ещё трое игроков Team Spirit — россиянин Магомед Collapse Халилов с $ 4,366 млн, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук с $ 4,364 млн и Мирослав Mira Колпаков с $ 4,351 млн расположились в рейтинге на местах с 11 по 13 соответственно.
В финале верхней сетки Riyadh Masters 2023 Team Spirit встретится с Team Liquid — победитель сыграет в гранд-финале чемпионата за $ 5 млн.
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