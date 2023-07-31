За победным финалом российской команды Team Spirit смотрели почти 500 тыс. человек

Финальный матч супертурнира Riyadh Masters 2023 между европейской Team Liquid и Team Spirit из России поставил рекорд по максимальному количеству зрителей на играх по Dota 2 в 2023 году.
За ходом решающей серии следили 488 тыс. человек, при том большая часть пришлась на русскоязычную трансляцию— на ней в пике собралось более 271 тыс. зрителей.
Напомним, российская Team Spirit одержала победу на чемпионате в Эр-Рияде, который стал самым крупным сторонним соревнованием в истории Dota 2. Общий призовой фонд составил $ 15 млн — больше разыгрывали только сами разработчики игры на турнирах серии The International.
Первое место на Riyadh Masters 2023 позволило сразу четырём игрокам Team Spirit войти в топ-10: киберспортменов мира по количеству выигранных призовых.
- 31 июля 2023
-
02:27
-
02:07
-
01:46
-
01:25
- 30 июля 2023
-
22:53
-
18:57
-
18:34
-
17:53
-
17:20
-
17:14
-
16:45
-
16:20
-
15:16
-
14:35
-
14:15
-
13:51
-
13:30
-
13:18
-
12:52
- 29 июля 2023
-
21:30
-
21:14
-
20:20
-
19:17
-
18:43
-
18:07
-
17:46
-
16:57
-
16:26
-
15:54
-
15:15
-
14:49
-
14:10
-
13:39
-
13:07
-
10:33