За победным финалом российской команды Team Spirit смотрели почти 500 тыс. человек

Финальный матч супертурнира Riyadh Masters 2023 между европейской Team Liquid и Team Spirit из России поставил рекорд по максимальному количеству зрителей на играх по Dota 2 в 2023 году.

За ходом решающей серии следили 488 тыс. человек, при том большая часть пришлась на русскоязычную трансляцию— на ней в пике собралось более 271 тыс. зрителей.

Напомним, российская Team Spirit одержала победу на чемпионате в Эр-Рияде, который стал самым крупным сторонним соревнованием в истории Dota 2. Общий призовой фонд составил $ 15 млн — больше разыгрывали только сами разработчики игры на турнирах серии The International.

Первое место на Riyadh Masters 2023 позволило сразу четырём игрокам Team Spirit войти в топ-10: киберспортменов мира по количеству выигранных призовых.