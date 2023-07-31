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За победным финалом российской команды Team Spirit смотрели почти 500 тыс. человек

За победным финалом российской команды Team Spirit смотрели почти 500 тыс. человек
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Финальный матч супертурнира Riyadh Masters 2023 между европейской Team Liquid и Team Spirit из России поставил рекорд по максимальному количеству зрителей на играх по Dota 2 в 2023 году.

За ходом решающей серии следили 488 тыс. человек, при том большая часть пришлась на русскоязычную трансляцию— на ней в пике собралось более 271 тыс. зрителей.

Напомним, российская Team Spirit одержала победу на чемпионате в Эр-Рияде, который стал самым крупным сторонним соревнованием в истории Dota 2. Общий призовой фонд составил $ 15 млн — больше разыгрывали только сами разработчики игры на турнирах серии The International.

Первое место на Riyadh Masters 2023 позволило сразу четырём игрокам Team Spirit войти в топ-10: киберспортменов мира по количеству выигранных призовых.

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