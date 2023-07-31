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Вышел первый ролик «Холопа 2» с Милошем Биковичем

Central Partnership выпустила первый тизер-трейлер продолжения «Холопа». На этот раз, правда, «холопом» станет Катя (Аглая Тарасова) — ещё одна избалованная мажорка. На этот раз представление устраивает главный герой первой части Гриша (Милош Бикович).

Премьера фильма состоится 1 января 2024 года. В режиссёрское кресло вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов».

Описание сюжета фильма «Холоп 2»

Гриша, бывший мажор, побывавший холопом и ставший человеком, после «путешествия в прошлое» чутко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени.

Из актёрского состава в сиквеле вернутся все основные актёры, кроме Александры Бортич.