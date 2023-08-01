Новый состав российской Cloud9 вышел в плей-офф IEM Cologne 2023 по CS:GO
Поделиться
Российский состав Cloud9 по CS:GO вышел в плей-офф престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2023.
Команда, к которой недавно присоединились Электроник и Перфекто из NAVI, смогла одержать волевую победу над европейской пятёркой GamerLegion. После неудачи на Inferno (11:16) наш коллектив выиграл две карты подряд — 16:11 на Ancient и 19:17 на Mirage.
CS:GO Intel Extreme Masters Cologne 2023. Группа A. Финал (нижняя сетка)
01 августа 2023, вторник. 17:00 МСК
GamerLegion
Окончен
1 : 2
Cloud9
Отметим, что C9 выступали на групповой стадии с заменой — из-за визовых проблем основной рифлер коллектива Сергей Ax1Le Рыхторов сможет присоединиться к команде только перед плей-офф, а пока что вместо него играл Тимур buster Телепов.
В четвертьфинале Cloud9 встретится с Team Vitality. Матч состоится в пятницу, 4 августа, и начнётся в 16:30 мск.
Комментарии
- 1 августа 2023
-
21:18
-
20:53
-
20:44
-
20:02
-
19:43
-
19:07
-
18:44
-
18:26
-
18:16
-
17:58
-
17:16
-
16:58
-
16:24
-
15:50
-
15:29
-
14:50
-
14:14
-
13:29
-
12:57
-
12:18
-
11:41
-
11:03
-
10:30
-
10:05
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
06:00
- 31 июля 2023
-
20:50
-
20:13
-
19:42
-
18:56
-
18:19
-
17:56
-
17:37
Партнерский контент