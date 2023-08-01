Новый состав российской Cloud9 вышел в плей-офф IEM Cologne 2023 по CS:GO

Российский состав Cloud9 по CS:GO вышел в плей-офф престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2023.

Команда, к которой недавно присоединились Электроник и Перфекто из NAVI, смогла одержать волевую победу над европейской пятёркой GamerLegion. После неудачи на Inferno (11:16) наш коллектив выиграл две карты подряд — 16:11 на Ancient и 19:17 на Mirage.

Отметим, что C9 выступали на групповой стадии с заменой — из-за визовых проблем основной рифлер коллектива Сергей Ax1Le Рыхторов сможет присоединиться к команде только перед плей-офф, а пока что вместо него играл Тимур buster Телепов.

В четвертьфинале Cloud9 встретится с Team Vitality. Матч состоится в пятницу, 4 августа, и начнётся в 16:30 мск.