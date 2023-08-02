Трейлер второго сезона «Локи» за сутки набрал более 80 млн просмотров и поставил рекорд
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Вчера Disney выпустила трейлер второго сезона сериала «Локи». Новый сезон шоу, похоже, очень сильно ждут, поскольку ролик поставил новый рекорд по просмотрам среди трейлеров для Disney+.
За сутки после выхода ролик второго сезона шоу суммарно собрал более 80 млн просмотров, притом 10 млн пришлось на YouTube. Также тут учитываются просмотры с «Твиттера» и других площадок.
События второго сезона сериала разворачиваются сразу после финала первого, когда Локи оказывается втянутым в борьбу за существование Управления временными изменениями. К своим ролям вернутся Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон и другие.
Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.
Второй сезон «Локи» стартует 6 октября в сервисе Disney+.
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