В Counter-Strike 2 научили куриц плавать и добавили ещё две карты CS:GO — Anubis и Ancient

Компания Valve этой ночью выпустила ещё одно большое обновление для Counter-Strike 2 — улучшенной версии популярного онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive.

В пул доступных карт добавили ещё две карты их оригинальной игры, Anubis и Ancient. Они заменили в списке Overpass и Vertigo — таким образом, из основных локаций CS:GO в CS2 пока не было только Inferno.

Видео доступно на YouTube-канале FRAGZONE. Права на видео принадлежат Valve.

Кроме того, разработчики научили куриц плавать, а оружие при броске в воду теперь вызывает брызги. Ещё был скорректирован звук при взаимодействии гранат с водой.

Видео доступно на YouTube-канале enleaf. Права на видео принадлежат Valve.

Также были улучшены анимации во время бега и приседания. Пользователи также заметили, что теперь можно осматривать бомбу, хотя в патчноуте об этом не сообщается.

Релиз CS2 был намечен на лето этого года, о переносах Valve не сообщала.