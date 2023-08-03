В Counter-Strike 2 научили куриц плавать и добавили ещё две карты CS:GO — Anubis и Ancient

Компания Valve этой ночью выпустила ещё одно большое обновление для Counter-Strike 2 — улучшенной версии популярного онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive.
В пул доступных карт добавили ещё две карты их оригинальной игры, Anubis и Ancient. Они заменили в списке Overpass и Vertigo — таким образом, из основных локаций CS:GO в CS2 пока не было только Inferno.
Видео доступно на YouTube-канале FRAGZONE. Права на видео принадлежат Valve.
Кроме того, разработчики научили куриц плавать, а оружие при броске в воду теперь вызывает брызги. Ещё был скорректирован звук при взаимодействии гранат с водой.
Видео доступно на YouTube-канале enleaf. Права на видео принадлежат Valve.
Также были улучшены анимации во время бега и приседания. Пользователи также заметили, что теперь можно осматривать бомбу, хотя в патчноуте об этом не сообщается.
Релиз CS2 был намечен на лето этого года, о переносах Valve не сообщала.
- 3 августа 2023
-
15:12
-
14:52
-
14:15
-
14:14
-
13:59
-
13:54
-
13:23
-
13:01
-
11:52
-
11:24
-
11:00
-
10:10
-
09:44
-
09:01
-
08:30
- 2 августа 2023
-
20:11
-
19:38
-
19:15
-
18:46
-
18:20
-
17:57
-
17:30
-
17:05
-
16:31
-
16:09
-
16:02
-
15:45
-
15:23
-
15:17
-
14:57
-
14:22
-
14:10
-
13:33
-
12:43
-
11:47