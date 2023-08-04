Российский состав Cloud9 покинул IEM Cologne 2023 по CS:GO, заняв 5–6-е место
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Команда Cloud9 завершила выступление на глобальном чемпионате Intel Extreme Masters Cologne 2023 по CS:GO на стадии четвертьфинала.
В матче с действующими чемпионами мира Team Vitality пятёрка Дениса electroNic Шарипова уступила в двух сетах — 11:16 на карте Mirage и 17:19 на Inferno.
CS:GO Intel Extreme Masters Cologne 2023. 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 16:35 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Cloud9
В результате российский состав C9 покидает турнир, заняв 5–6-е место. Коллектив получит $ 40 тыс. призовых.
Во втором четвертьфинале прямо сейчас играют Astralis и Heroic. Победитель «датского дерби» завтра сыграет с G2 Esports, а Vitality встретится с ENCE.
Фото: Liquipedia
IEM Cologne 2023 — первый престижный турнир после летней паузы, во время которой команды сделали ряд изменений в составах. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.
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