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Российский состав Cloud9 покинул IEM Cologne 2023 по CS:GO, заняв 5–6-е место

Российский состав Cloud9 покинул IEM Cologne 2023 по CS:GO, заняв 5–6-е место
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Команда Cloud9 завершила выступление на глобальном чемпионате Intel Extreme Masters Cologne 2023 по CS:GO на стадии четвертьфинала.

В матче с действующими чемпионами мира Team Vitality пятёрка Дениса electroNic Шарипова уступила в двух сетах — 11:16 на карте Mirage и 17:19 на Inferno.

CS:GO Intel Extreme Masters Cologne 2023. 1/4 финала
04 августа 2023, пятница. 16:35 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
Cloud9

В результате российский состав C9 покидает турнир, заняв 5–6-е место. Коллектив получит $ 40 тыс. призовых.

Во втором четвертьфинале прямо сейчас играют Astralis и Heroic. Победитель «датского дерби» завтра сыграет с G2 Esports, а Vitality встретится с ENCE.

Фото: Liquipedia

IEM Cologne 2023 — первый престижный турнир после летней паузы, во время которой команды сделали ряд изменений в составах. Призовой фонд чемпионата составляет $ 1 млн.

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