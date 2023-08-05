Федерация киберспорта Украины наказала игроков Team Spirit за игру в команде с россиянами

Федерации киберспорта Украины UESF наложила ограничения на игроков Team Spirit по Dota 2 Мирослава Mira Колпакова и Илью Yatoro Мулярчука. Им запрещено выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях.

Причиной стало то, что оба украинских киберспортсмена выступают на профессиональной сцене в одной команде с россиянами.

Аналогичные меры были приняты в отношении Мирослава zont1x Плахоти (Team Spirit по CS:GO) и Игоря w0nderful Жданова (экс-игрок Team Spirit, сейчас выступает за Sprout, где также есть игрок из России).

Фото: UESF

При этом UESF не имеет влияния на организаторов крупных турниров по Dota 2 и CS:GO, поэтому киберспортсмены продолжат выступать на топовых ивентах без ограничений. Однако если кто-то из них решит вернуться в Украину, то потом не сможет получить разрешение на выезд на международные соревнования.

30 июля Mira и Yatoro вместе с тиммейтами победили на крупнейшем коммерческом турнире в истории Dota 2, заработав $ 5 млн.