Федерация киберспорта Украины наказала игроков Team Spirit за игру в команде с россиянами

Федерации киберспорта Украины UESF наложила ограничения на игроков Team Spirit по Dota 2 Мирослава Mira Колпакова и Илью Yatoro Мулярчука. Им запрещено выступать на украинских турнирах под эгидой организации и представлять страну на международных соревнованиях.
Причиной стало то, что оба украинских киберспортсмена выступают на профессиональной сцене в одной команде с россиянами.
Аналогичные меры были приняты в отношении Мирослава zont1x Плахоти (Team Spirit по CS:GO) и Игоря w0nderful Жданова (экс-игрок Team Spirit, сейчас выступает за Sprout, где также есть игрок из России).
Фото: UESF
При этом UESF не имеет влияния на организаторов крупных турниров по Dota 2 и CS:GO, поэтому киберспортсмены продолжат выступать на топовых ивентах без ограничений. Однако если кто-то из них решит вернуться в Украину, то потом не сможет получить разрешение на выезд на международные соревнования.
30 июля Mira и Yatoro вместе с тиммейтами победили на крупнейшем коммерческом турнире в истории Dota 2, заработав $ 5 млн.
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