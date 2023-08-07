В Dota 2 начали наказывать игроков, разбивающих предметы в играх

Пользователь Reddit под ником MicroGG25 обратил внимание, что Dota 2 стала наказывать игроков, которые уничтожают ранее купленные предметы во время матчей.

По словам автора темы, он уже проверил это на двух людях — судя по всему, игре удаётся отслеживать нарушителей в автоматическом режиме.

При этом если игрок разбивает мелкие предметы или какой-то один, его не наказывают. Но если кто-то уничтожает сразу несколько артефактов с высокой стоимостью, он получит запрет искать игры на четыре часа, а также должен провести следующий матч в режиме Single Draft.

В теме на Reddit некоторые отмечают, что пробовали разбивать предметы, но не были наказаны — возможно, Valve тестируют функцию на части игроков.

В Dota 2 нет возможности сдаться, поэтому некоторые игроки, теряя шансы на победу, показательно разбивают все купленные вещи, демонстрируя своё нежелание играть дальше.