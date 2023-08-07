Первые 10 минут мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» уже можно посмотреть в Сети
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Издание IGN за сутки до цифровой премьеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» выложила на своём YouTube-канале первые десять минут ленты.
Ролик доступен ниже или на YouTube, но только в оригинальной англоязычной озвучке.
Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Pictures.
«Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Премьера анимационной ленты о приключениях Майлза Моралеса в мультивселенных в кинотеатрах состоялась 30 мая, а 8 августа состоится её цифровой релиз.
Мультфильм получил отличные отзывы кинокритиков и обычных зрителей. Проект стал самым кассовым в истории Sony Pictures Animation, собрав в мировом прокате более $ 680 млн.
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