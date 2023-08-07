Первые 10 минут мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» уже можно посмотреть в Сети

Издание IGN за сутки до цифровой премьеры мультфильма «Человек-паук: Паутина вселенных» выложила на своём YouTube-канале первые десять минут ленты.

Ролик доступен ниже или на YouTube, но только в оригинальной англоязычной озвучке.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

«Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Премьера анимационной ленты о приключениях Майлза Моралеса в мультивселенных в кинотеатрах состоялась 30 мая, а 8 августа состоится её цифровой релиз.

Мультфильм получил отличные отзывы кинокритиков и обычных зрителей. Проект стал самым кассовым в истории Sony Pictures Animation, собрав в мировом прокате более $ 680 млн.