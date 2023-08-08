Мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» вышел в онлайне

8 августа мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных» официально вышел в онлайне. Ленту можно посмотреть во множестве цифровых сервисов, включая Amazon и iTunes.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — сиквел мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». Вторая часть рассказывает о новых приключениях Майлза Моралеса в мире мультивселенных. Проект получил высокие оценки от критиков и аудитории: согласно оценкам на агрегаторах, пользователи считают картину лучшим проектом про Человека-паука в истории.

Лента провела в мировых кинотеатрах чуть больше двух месяцев, заработав в прокате около $ 683 млн. Это самый кассовый проект в истории Sony Pictures Animation. Мультфильм также неофициально показывали в России, однако точных данных о сборах в стране нет.