Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Valve показала список изменений патча 7.34 в Dota 2 в виде шифра с эмодзи

В преддверии выхода патча 7.34 для Dota 2 на официальном сайте игры появилось загадочное сообщение с зашифрованным списком изменений.

Автор сообщения якобы проник в Valve и узнал, какие нововведения ждут игроков, а затем решил раскрыть их столь необычным способом.

Всем привет. У меня мало времени. Я пробрался в Valve и смог узнать все изменения, которые будут в патче 7.34, теперь я публикую их для всеобщего ознакомления. Но кажется, что-то пошло не так, потому что всё превратилось в эмодзи.

В тексте все слова заменены на смайлики. Например, вот эта часть, судя по всему, сообщает об изменениях способностей Gyrocopter.

Фото: Valve

Начало текста, видимо, касается очерёдности банов и пиков на стадии драфта персонажей:

Фото: Valve

Судя по картинкам, изменения получат около 30 предметов и большая часть героев.

Патч 7.34 в Dota 2 должен выйти перед началом региональных квалификаций на The International, то есть до 17 августа.