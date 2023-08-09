В Dota 2 вышел патч 7.34 — обновили большую часть героев и многие предметы

Разработчики Dota 2 в ночь с 8 на 9 августа выпустили балансный патч 7.34, анонсированный ранее.
Большинство изменений соответствуют тем, что были опубликованы вчера днём в виде шифра с эмодзи, но некоторые пункты апдейта отличаются — например, время на запрет героев во время драфта снизили не до 20, а до 15 секунд.
Главным изменением стала новая система драфта персонажей в соревновательных матчах. Команда, которая выбирает героев второй, теперь может заблокировать сразу четырёх героев на первой стадии.
Фото: Valve
В Dota 2 также появилась механика «сопротивление замедлению», которая помогает персонажам сохранить скорость атаки и передвижения, несмотря на негативные эффекты.
Среди других особенностей можно отметить два заряда у Hand of Midas и небольшие изменения карты.
Что касается персонажей, наибольшие обновления получили Beastmaster (переработка способностей Call of the Wild), Centaur Warrunner и Crystal Maiden, (новый скилл с Aghanim's Scepter), а также Phantom Assassin и Razor.
Полный список изменений в патче 7.34 Dota 2 можно прочесть на русском языке на официальном сайте игры.
Предварительный список нововведений был опубликован днём во вторник — Valve представила их в качестве шифра.
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