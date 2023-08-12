S.T.A.L.K.E.R. 2 может выйти в декабре 2023 года

Пользователи обратили внимание, что на сайте компании Plaion (бывшая Koch Media) появились страницы разных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. Примечательно, что для каждого из них указана одна и та же дата выхода — 31 декабря 2023 года.

Фото: Andrew Marmo

Plaion выступает официальным партнёром GSC Game World, поэтому информация о релизе может оказаться правдивой, а не обычной «заглушкой». Компания занимается выпуском физических версий S.T.A.L.K.E.R. 2, поэтому может знать дату выхода до её официального объявления.

Недавно GSC Game World подтвердила, что появится на выставке gamescom 2023 и предоставит геймерам возможность собственноручно поиграть в шутер на стенде Xbox.

«Сталкер 2» будет оставаться эксклюзивом Xbox Series и ПК как минимум три месяца после выхода, после чего сможет появиться на PS5. Также шутер будет доступен по подписке Xbox Game Pass.