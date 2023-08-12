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За серию Far Cry теперь отвечает сценарист BioShock Infinite

За серию Far Cry теперь отвечает сценарист BioShock Infinite
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Руководство Ubisoft назначило нового руководителя франшизы Far Cry — им стал сценарист и нарративный дизайнер Дрю Холмс. Об этом разработчик рассказал на своей странице в LinkedIn.

Это были захватывающие несколько месяцев… Рад сообщить, что я вступаю в новую должность — руководителя франшизы Far Cry! У нас впереди ещё много дел.

Ранее Холмс выступал главным сценаристом Far Cry 5 и Far Cry: New Dawn. До Ubisoft он принимал участие в разработке BioShock Infinite на аналогичной должности. Также за свою карьеру Дрю Холмс успел приложить руку к созданию трёх основных частей серии Saints Row.

По информации известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, сейчас Ubisoft работает сразу над двумя частями Far Cry. Одна из них — полноценная седьмая часть, а второй проект будет мультиплеерным.

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