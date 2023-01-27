Слух: сеттинг и дата выхода Far Cry 7

По информации известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, Ubisoft работает сразу над двумя частями Far Cry. Одна из них — полноценная седьмая часть, а второй проект будет мультиплеерным.

Если верить данным Хендерсона, мультиплеерная Far Cry разворачивается в дикой местности Аляски. В игре точно будут системы перманентной смерти, системы рюкзаков, контракты и многое другое. Авторы хотят, чтобы игроки выживали в дикой природе.

Деталей седьмой Far Cry Хендерсон не раскрыл, но предположил, что местом действия тайтла тоже станет Аляска. Ещё журналист отметил, что у издания Insider Gaming есть скриншоты, на которых можно увидеть мультиплеерный проект, но изображения издание не покажет.

Отмечается, что седьмая часть Far Cry носит рабочее название Project Blackbird, а мультиплеерный проект называется Project Maverick. В разработке обеих тайтлов активно участвует Ubisoft Montreal.