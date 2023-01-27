Слух: сеттинг и дата выхода Far Cry 7

По информации известного инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, Ubisoft работает сразу над двумя частями Far Cry. Одна из них — полноценная седьмая часть, а второй проект будет мультиплеерным.
Если верить данным Хендерсона, мультиплеерная Far Cry разворачивается в дикой местности Аляски. В игре точно будут системы перманентной смерти, системы рюкзаков, контракты и многое другое. Авторы хотят, чтобы игроки выживали в дикой природе.
Деталей седьмой Far Cry Хендерсон не раскрыл, но предположил, что местом действия тайтла тоже станет Аляска. Ещё журналист отметил, что у издания Insider Gaming есть скриншоты, на которых можно увидеть мультиплеерный проект, но изображения издание не покажет.
Отмечается, что седьмая часть Far Cry носит рабочее название Project Blackbird, а мультиплеерный проект называется Project Maverick. В разработке обеих тайтлов активно участвует Ubisoft Montreal.
- 27 января 2023
-
10:06
-
09:30
- 26 января 2023
-
21:49
-
21:23
-
20:53
-
20:43
-
20:23
-
19:47
-
19:32
-
19:27
-
19:17
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:13
-
18:13
-
17:40
-
17:37
-
17:16
-
16:29
-
15:59
-
15:58
-
15:33
-
14:55
-
14:44
-
14:35
-
14:06
-
13:53
-
13:45
-
13:35
-
13:05
-
13:05
-
13:00
-
12:41
-
12:25