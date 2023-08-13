На YouTube вышел Spider-Man: Lotus — фанатский фильм про Человека-паука

Вчера, 12 августа, состоялась премьера фанатского фильма Spider-Man: Lotus. Marvel и Sony не принимали участия в создании картины, а деньги для производства авторы собрали через краудфандинг.
Лента доступна для просмотра на ютуб-канале режиссёра Гевина Конопа. Её продолжительность составляет почти два часа.
Видео доступно на YouTube-канале Gavin J. Konop. Права на видео принадлежат Gavin J. Konop.
Первый трейлер Spider-Man: Lotus вышел ещё в 2021 году — на него даже обратили внимание Том Холланд и Джон Уоттс (режиссёр трёх последних фильмов о Человеке-пауке). На сайте IMDb рейтинг Spider-Man: Lotus составил 4.3 балла из 10.
Согласно сюжету фильма, Питеру Паркеру крайне сложно пережить смерть Гвен Стейси, и он задаётся вопросом, стоит ли вообще продолжать карьеру супергероя. Позднее персонаж знакомится со смертельно больным мальчиком, который восхищается Человеком-пауком и помогает Паркеру принять решение.
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