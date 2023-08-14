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Когда начнутся квалификации The International 2023 по Dota 2 — расписание и сетка отборочных на TI12

Опубликована сетка региональных квалификаций на The International 2023 по Dota 2
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Турнирные операторы, которые организуют квалификации к чемпионату мира The International 2023 по Dota 2 в разных регионах, опубликовали сетку и расписание игр.

Так, в Восточной Европе участие в отборочных примет 12 команд-участниц DPC-сезона (напомним, BetBoom Team, 9Pandas и Team Spirit прошли на главный турнир года напрямую, а cybercats не смогли собрать состав).

В первом раунде верхней сетки NAVI встретится с Nemiga Gaming, а Virtus.pro будет противостоять Matreshka. Матчи пройдут с 22 по 26 августа.

Расписание квалификации The International 2023 по Dota 2 в Восточной Европе

22 августа, вторник:

  • 9:00. Верхняя сетка, Virtus.pro (Россия) — Matreshka (Россия);
  • 12:00. Верхняя сетка, Natus Vincere (Украина) — Nemiga Gaming (Беларусь);
  • 15:00. Верхняя сетка, One Move (Россия) — Team Sexy (Украина);
  • 18:00. Верхняя сетка, HYDRA (Кыргызстан) — UALEIKUMNIHAO (Казахстан).

23 августа, среда:

  • 9:00. Нижняя сетка, StoRm (Россия) — проигравший в верхней сетке;
  • 12:00. Нижняя сетка, SIBE Team (Россия) — проигравший в верхней сетке;
  • 15:00. Нижняя сетка, NAVI Junior (Украина) — проигравший в верхней сетке;
  • 18:00. Нижняя сетка, MoneyMakers (Россия) — проигравший в верхней сетке.

24 августа, четверг:

  • 9:00. Полуфинал верхней сетки;
  • 12:00. Полуфинал верхней сетки;
  • 15:00. Второй раунд нижней сетки;
  • 18:00. Второй раунд нижней сетки.

25 августа, пятница:

  • 9:00. Третий раунд нижней сетки;
  • 12:00. Третий раунд нижней сетки;
  • 15:00. Финал верхней сетки;
  • 18:00. Четвёртый раунд нижней сетки.

26 августа, суббота:

  • 12:00. Финал нижней сетки.
  • 15:00. Гранд-финал (до трёх побед).

На The International 2023 пройдёт только победитель квалификационного турнира. Где пройдёт трансляция и какая студия будет освещать соревнования, будет объявлено позднее.

Фото: PGL

Первыми участников The International 12 определят в Китае и Северной Америке. Это случится с 17 по 21 августа.

Затем сыграют коллективы из Восточной Европы и Южной Америки, а с 27 по 31 августа за слоты на главный турнир года сыграют в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. Детальное расписание всех регионов можно увидеть тут.

Сетка квалификации в Западной Европе

Сетка квалификации в Западной Европе

Фото: PGL

Финальная часть чемпионата мира The International 2023 пройдёт с 12 по 29 октября в обновлённом формате.

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