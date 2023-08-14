Геймеры обрушились на Blizzard — выяснилось, что разработчики не умеют играть в Diablo 4

Игроки в Diablo 4 резко отреагировали на новый ролик разработчиков Blizzard, вышедший на канале игровой серии.

На видео старший дизайнер подземелий Дини Макмарри и помощник дизайнера Джози Майерс сыграли в Diablo 4 и поделились своими впечатлениями — однако фанатов серии такой геймплей не устроил.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

В комментариях игроки массово обращают внимание на то, что геймдизайнеры не понимают базовых основ Diablo и в сражениях просто спамят атаки и все кнопки.

В конце она спрашивает: «У нас есть эмоции?», а затем удивляется: «Я могу поздороваться!» Это буквально первый раз, когда она видит колесо эмоций. Чёрт, она даже не играла в игру раньше.

Понимаю, что не все в команде разработчиков должны быть экспертами игры, но ты как минимум ждёшь, что все они понимают, как работает игра, чтобы правильно выполнять свою работу. Смотреть на эту спам-атаку так же больно, как смотреть на попытку разрезать бифштекс ложкой. Базовые навыки загружают ресурс, основные навыки наносят урон. Это то, что вы узнаёте через 15 минут после запуска игры.

Увидев, кто делает Diablo 4, я окончательно убедился, что эта игра безнадёжна. Отличная работа, Blizzard.

Ранее игроки занизили рейтинг Diablo 4 из-за серии изменений, существенно замедливших процесс прокачки персонажа: геймеры уверены, что таким образом Blizzard хотят удержать их в игре как можно дольше.