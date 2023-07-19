Игроки раскритиковали новый патч для Diablo 4 — он сильно замедлил прогрессию героев

18 июля для Diablo 4 вышло крупное обновление 1.1, которое серьёзно переработало баланс в игре. Разработчики в том числе ослабили урон некоторых способностей и сильно замедлили прогрессию персонажей, на которую и так жаловались игроки. Теперь для достижения максимального, 100-го уровня геймерам нужно потратить как минимум на несколько часов больше, а число случайных смертей явно возрастёт в разы.
Сразу после выхода патча фанаты Diablo 4 запустили большое обсуждение на Reddit, самый популярный материал по которому собрал более 18 тыс. лайков. В нём пользователь под ником TheMorals жалуется, что игра стала просто утомительной, хотя и на релизе была далеко не самым разнообразным проектом в жанре.
Некоторые пользователи считают, что общим замедлением прокачки и ослаблением персонажей Blizzard добивается одной цели — задержать пользователей в Diablo 4 на как можно больший срок, повысив внутренний показатель «вовлечённости». Впрочем, другие игроки оказались даже рады выходу патча: теперь у них будет время на гигантскую Baldur's Gate 3, которая выходит 3 августа.
Первый сезон поддержки Diablo 4 стартует уже 20 июля. Blizzard тем временем обещает ответить на все вопросы и требования фанатов на пятничном стриме 21-го числа.
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