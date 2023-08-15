Издатель S.T.A.L.K.E.R. 2 назвал утёкшую дату выхода игры ошибочной
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В начале августа пользователи обнаружили, что на сайте компании Plaion (бывшая Koch Media) появились страницы разных изданий S.T.A.L.K.E.R. 2. Примечательно, что для каждого из них указана одна и та же дата выхода — 1 декабря 2023 года.
Чуть позже польские журналисты издания связались с компанией и выяснили, что новая дата выхода — всего лишь ошибка. Это должна была быть «заглушка», однако вместо 31 декабря представители магазина указали другое число.
Эта предполагаемая «утечка» даты выхода — всего лишь ошибка нашего магазина Game Legends. В стандартной «заглушке» в карточке игры должна была появиться дата 31 декабря 2023 года вместо ранее указанной 31 декабря 2022-го, но в результате сбоя или человеческого фактора было вписано 1 декабря.
Таким образом, у S.T.A.L.K.E.R. 2 всё ещё нет точной даты выхода. Шутер от студии GSC Game World должен выйти до конца 2023 года на ПК, Xbox Series и в Game Pass.
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