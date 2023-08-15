«Финник 2», «Фиксики» и «Три кота» в кино — анонсы 20 новых российских мультфильмов

Сегодня в Фонде Кино прошла очная защита российских анимационных проектов — были представлены 20 полнометражных мультфильмов, претендующих на финансирование.
Так, создатели мультсериала «Фиксики» представили третий большой проект по вселенной. «Фиксики и инопланетяне» расскажут историю о крошечных пришельцах, разглядеть которых могут только знакомые нам маленькие помощники. Релиз намечен на декабрь 2026 года.
Фото: Бюллетень кинопрокатчика
Ряд российских мультфильма последних лет могут получить сиквелы — «Финник 2» про вселенную домовых планируется в 2026 году, готовится к выходу также «Кощей. Тайна живой воды». СТВ анонсировала вторую часть «Гензель и Гретель», а студия Bazelevs представила продолжение «Мамы для мамонтёнка».
Мультсериал «Три кота» также выйдет в полном метре — «Три кота и ледниковый период» планируют показать в кино 19 декабря 2024 года. Сейчас идёт работа над визуальными образами.
Фото: Бюллетень кинопрокатчика
Среди других интересных проектов стоит отметить российский аналог мультфильма «Тачки» — «Копейка», где главными персонажами выступят известные модели автомобилей.
На питчинге также нашлось место проекту «На связи» про умные смартфоны, которые хотят помирить своих хозяев-подростков, сказке «Малуша» про совместные приключения богатырши и викинга, а также фантастическому «Увидимся во сне» с Михаилом Галустяном.
Фото: Бюллетень кинопрокатчика
Другие проекты, представленные на защите:
- «Невельской» — аниме о капитане военно-морского флота, основанное на реальных событиях;
- «Поцелуй лягушки» — история о сказочном принце, из мира которого пропала любовь;
- «Петрушка» в сеттинге старого Санкт-Петербурга про мальчика из приюта;
- «Коты в музее: сокровища Египта» про котов из Эрмитажа;
- «Великолепная пятёрка» — история о дружбе бродячих псов;
- «Сказочные спасатели» — мультфильм про медвежонка-сноубордиста и его борьбу со злым колдуном;
- «Сказки Енисея», рассказывающие про маленького кикимора в Сибири:
- «Серафима» — сюжет о детях, которые пытаются спасти святые места от сноса;
- «Маракуда» — анимация на тему сына вождя, который владеет сверхспособностями;
- «Доктор динозавров» о нелёгких взаимоотношениях в семье ящеров.
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