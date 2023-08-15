Игроки на Nintendo Switch в среднем глупее геймеров на ПК и консолях — исследование
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Канадская компания Royal Panda провела исследование уровня интеллекта геймеров на отдельных платформах, а также предпочитающих конкретные игры.
По результатам выяснилось, что ПК-игроки имеют наивысший средний IQ, а закрывает рейтинг платформ Nintendo Switch.
- ПК-геймеры: средний IQ — 112,3;
- PlayStation — 110,7;
- Xbox — 103,8;
- Nintendo Switch — 101,3
Ещё ниже оказались мобильные геймеры (99,4), но авторы исследования не считают возможным сравнивать их с другими платформами.
Что касается определённых игр, самыми умными признаны фанаты командного шутера Rainbow Six Siege — показатель интеллекта превысил 120. Удивительно, но в топ также попали Among Us (средний IQ 118,9) и Minecraft (116,3). Самым низким средним IQ отметились игроки в GTA Online.
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