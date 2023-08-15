Продюсер Final Fantasy 16 хотел бы, чтобы все играли на одной консоли

Продюсер Final Fantasy 16 Наоки Ёсида выразил желание, чтобы все геймеры использовали одну и ту же игровую платформу.

Отвечая на вопрос о разнообразии консолей во время интервью, геймдизайнер признался, что единый формат был бы лучшим решением для всех.

Игровые платформы… Наверное, мне не следует этого говорить, но я бы хотел, чтобы была только одна консоль. Так было бы лучше — и для разработчиков, и для игроков.

Напомним, недавно вышедшая Final Fantasy 16 стала эксклюзивом PlayStation 5. FF14, разработкой которой руководил Ёсида, также долгое время была доступна только на консоли от Sony.

Продюсер последней номерной части «финалки» также заявлял, что ПК-геймерам не стоит надеяться на скорый порт игры на их платформу.