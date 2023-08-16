Режиссёр «Дома дракона» объяснила, почему во втором сезоне будет восемь серий

Режиссёр сериала «Дом дракона» Клэр Килнер дала небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём женщина рассказала о своей работе над вторым сезоном и объяснила, почему у продолжения будет всего восемь эпизодов вместо привычных для вселенной десяти.

По словам Килнер, шоураннер сериала Райан Кондал сумел уложить будущую историю в восемь часовых эпизодов, наполненных «визуально захватывающими событиями». Главной целью авторов было придумать хорошее начало и хороший конец, рассказав интересную историю.

У нас будет восемь замечательных эпизодов, в каждом из которых столько всего происходит, что у нас наверняка возникнут проблемы с тем, чтобы сократить их до одного часа. Идея Райана в том, чтобы у продолжения были хорошее начало и хороший конец и оно было бы битком набито эмоциональными и визуально захватывающими событиями.

Съёмки второго сезона «Дома дракона» идут прямо сейчас в Великобритании. Выход продолжения должен состояться уже в 2024 году.