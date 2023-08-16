Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Дома дракона» объяснила, почему во втором сезоне будет восемь серий вместо десяти

Режиссёр «Дома дракона» объяснила, почему во втором сезоне будет восемь серий
Комментарии

Режиссёр сериала «Дом дракона» Клэр Килнер дала небольшое интервью изданию The Hollywood Reporter. В нём женщина рассказала о своей работе над вторым сезоном и объяснила, почему у продолжения будет всего восемь эпизодов вместо привычных для вселенной десяти.

По словам Килнер, шоураннер сериала Райан Кондал сумел уложить будущую историю в восемь часовых эпизодов, наполненных «визуально захватывающими событиями». Главной целью авторов было придумать хорошее начало и хороший конец, рассказав интересную историю.

У нас будет восемь замечательных эпизодов, в каждом из которых столько всего происходит, что у нас наверняка возникнут проблемы с тем, чтобы сократить их до одного часа. Идея Райана в том, чтобы у продолжения были хорошее начало и хороший конец и оно было бы битком набито эмоциональными и визуально захватывающими событиями.

Съёмки второго сезона «Дома дракона» идут прямо сейчас в Великобритании. Выход продолжения должен состояться уже в 2024 году.

Материалы по теме
Фото
Орудия готовы к битве: фото со съёмок второго сезона «Дома дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023