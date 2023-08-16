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Авторы «Синего Жука» вдохновлялись файтингом Injustice 2 и FInal Fantasy 7

Авторы «Синего Жука» вдохновлялись файтингом Injustice 2 и FInal Fantasy 7
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Режиссёр «Синего Жука» Анхель Мануэль Сото, постановщик грядущего кинокомикса по вселенной DC, рассказал об источниках вдохновения при создании картины. По словам кинодеятеля, авторы оглядывались на многие боевики с впечатляющими рукопашными схватками — в том числе на фильм «Рейд» и сериал «Банды Лондона».

Создатели также не прошли мимо видеоигры Injustice 2, где Синий Жук был одним из доступных героев. Авторы ориентировались на дизайн и боевые комбо персонажа, чтобы воссоздать его киноверсию максимально аутентично.

Кроме того, Сото подтвердил, что большой меч в одном из трейлеров действительно вдохновлён оружием Клауда из культовой Final Fantasy 7. Он намекнул, что в фильме будут некие другие отсылки, которые зрители должны будут найти сами.

Премьера кинокомикса «Синий Жук» состоится 18 августа. В кинотеатрах России фильм официально не выйдет.

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