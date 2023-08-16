Сандру Буллок требуют лишить «Оскара» из-за скандала вокруг фильма «Невидимая сторона»

Фильм «Невидимая сторона» вышел ещё в далёком 2009 году, однако скандал вокруг него начал разгораться только недавно. Картина рассказывает реальную историю звезды американского футбола Майкла Оэра.

Дело в том, что недавно игрок подал в суд на свою приёмную мать Ли Энн Туи, роль которой исполнила Сандра Буллок. За свою игру актриса получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль».

Оэра заявил, что не был усыновлен, как это показали в картине. Также спортсмен рассказал, что его опекуны заработали на отчислениях от показа ленты, в то время как ему не досталось ничего.

Майкл Оэра заверил, что мачеха получила «вознаграждение в размере $ 225 тысяч и 2,5% от всех будущих доходов, связанных с фильмом». В связи с этим некоторые пользователи Сети потребовали Американскую Киноакадемию лишить Сандру Буллок премии «Оскар».

За свою коллегу вступился актёр Куинтон Аарон, сыгравший самого Майкла Оэра в «Невидимой стороне».

Делать подобное заявление бессмысленно. Сандра Буллок не имела никакого отношения к реальной истории, которую мы узнали.