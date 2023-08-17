Расписание второго дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2
Поделиться
В пятницу, 18 августа, в Китае и Северной Америке продолжатся матчи региональных отборочных на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2.
Из каждого квалификационного турнира на главный старт года попадёт одна команда. В остальных регионах, напомним, отборочные пройдут до конца августа.
Расписание матчей в Китае
- 4:00. Нижняя сетка, Team Zero — Big brain;
- 7:00. Нижняя сетка, Aster.Aries — IG.Vitality;
- 10:00. Нижняя сетка, Holy Grail — Team Disillusion;
- 13:00. Нижняя сетка, Team Bright — Supernova.
Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.
Положение команд в сетке после первого дня
Фото: Liquipedia
Расписание матчей в Северной Америке
- 19:00. Нижняя сетка, CDUB Esports (США) — проигравший nouns / SKG;
- 22:00. Нижняя сетка, Победитель TiltedBoys/GRIN — проигравший B8/Wildcard;
- 19 августа, 1:00. Нижняя сетка, American goons (США) — проигравший DogChamp/Bird;
- 4:00. Нижняя сетка, The Cut (США) — проигравший felt/Ravens.
Участники матчей второго дня станут известны утром 18 августа
Фото: PGL
Следить за ходом отборочных турниров можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и дополнительный стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.
Комментарии
- 17 августа 2023
-
21:15
-
21:01
-
20:51
-
20:22
-
20:02
-
19:50
-
19:17
-
19:14
-
18:52
-
18:29
-
18:03
-
17:45
-
17:27
-
17:01
-
16:34
-
16:16
-
15:45
-
15:42
-
15:18
-
14:55
-
14:28
-
14:03
-
13:26
-
12:59
-
12:35
-
12:03
-
11:49
-
11:20
-
10:52
-
10:20
-
09:53
-
09:21
-
08:53
-
08:22
-
02:01
Партнерский контент