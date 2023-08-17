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The International 2023: Китай. День 2
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04:00 Мск
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Расписание матчей квалификации на The International 2023 по Dota 2 на 18 августа

Расписание второго дня региональной квалификации на The International 2023 по Dota 2
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В пятницу, 18 августа, в Китае и Северной Америке продолжатся матчи региональных отборочных на чемпионат мира The International 2023 по Dota 2.

Из каждого квалификационного турнира на главный старт года попадёт одна команда. В остальных регионах, напомним, отборочные пройдут до конца августа.

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Расписание матчей в Китае

  • 4:00. Нижняя сетка, Team Zero — Big brain;
  • 7:00. Нижняя сетка, Aster.Aries — IG.Vitality;
  • 10:00. Нижняя сетка, Holy Grail — Team Disillusion;
  • 13:00. Нижняя сетка, Team Bright — Supernova.

Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.

Положение команд в сетке после первого дня

Положение команд в сетке после первого дня

Фото: Liquipedia

Расписание матчей в Северной Америке

  • 19:00. Нижняя сетка, CDUB Esports (США) — проигравший nouns / SKG;
  • 22:00. Нижняя сетка, Победитель TiltedBoys/GRIN — проигравший B8/Wildcard;
  • 19 августа, 1:00. Нижняя сетка, American goons (США) — проигравший DogChamp/Bird;
  • 4:00. Нижняя сетка, The Cut (США) — проигравший felt/Ravens.
Участники матчей второго дня станут известны утром 18 августа

Участники матчей второго дня станут известны утром 18 августа

Фото: PGL

Следить за ходом отборочных турниров можно будет на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и дополнительный стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.

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